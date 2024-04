L'équipage d'Alinghi a pu compter sur un «renfort» de marque cette semaine à l'entraînement. Triple vainqueur du général de la Coupe du monde de ski alpin, Marco Odermatt a pu naviguer à bord de BoatOne, une semaine après le baptême de l'AC75 qui disputera la prochaine Coupe de l'America.

ATS

Premier invité sur le nouveau bateau de course selon le communiqué diffusé par le défi suisse, Marco Odematt a effectué une visite de la base puis un entraînement sur la sécurité à bord mercredi, avant de pouvoir sonner la fameuse cloche de l'équipe signalant la sortie du bateau.

«Je me souviens de l'équipe d'Alinghi il y a 15 ans ! Les Suisses étaient tellement fiers. Tout le monde portait une casquette Alinghi pour montrer son soutien», déclare le Nidwaldien, cité dans le communiqué d'Alinghi. «Je ne suis pas un spécialiste de la voile mais je me souviens les avoir suivis du début à la fin».

Odermatt a participé à l'entraînement au poste de cyclor avec trois autres membres du Power Group, aidant à régler les voiles et le mât. «Voler au-dessus de l'eau est vraiment une sensation incroyable», confie-t-il dans le communiqué. «Quand on est sur les foils en AC75, c'est un mouvement très doux, le bateau fend les vagues. Je me suis senti très à l'aise à ce poste dans le cockpit, on est dans une petite bulle de protection».

