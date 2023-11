En 2010, Roger Federer, avec une raquette en guise d'arbalète, se la jouait Guillaume Tell en dégommant une bouteille sur la tête d'un homme en marge du tournage d'un spot publicitaire. Plus de dix ans plus tard et pour le plus grand plaisir du tennisman bâlois, Marco Odermatt et Gino Caviezel ont recréé cette scène.

Au cours de sa longue carrière, Roger Federer n'a eu de cesse de démontrer à quel point il savait manier sa raquette avec exactitude et précision. Un talent dont ses sponsors ne se sont pas gênés de profiter dans leurs spots publicitaires.

C'est ainsi qu'en 2010, en marge du tournage d'une publicité pour Gillette, Roger Federer faisait le buzz en imitant Guillaume Tell : dans un costume ultra chic, le Bâlois, armé de sa raquette et d'une balle, tirait sur une bouteille sur la tête d'un producteur.

13 ans plus tard, Marco Odermatt et Gino Caviezel ont décidé de rejouer cette scène. Et à n'en pas douter, le Nidwaldien est meilleur sur les skis que raquette en main.

Malgré les nombreux échecs d'Odermatt, Roger Federer semble avoir apprécié le clin d'oeil. «Tu n'y crois pas toi-même. Mais bien essayé. Continue à t'entraîner. J'espère que nous nous reverrons bientôt», a lancé le tennisman au skieur dans une story Instagram.