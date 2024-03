Le Néerlandais Olav Kooij (Visma-Lease a bike) a remporté au sprint la première étape de Paris-Nice dimanche aux Mureaux, dans les Yvelines.

Olav Kooij a devancé Mads Pedersen d'un souffle. KEYSTONE

Avec sa troisième victoire de la saison, le sprinteur néerlandais endosse le maillot de leader de cette première grande course par étapes de la saison, dont le Belge Remco Evenepoel et le Slovène Primoz Roglic sont les grands favoris.

Côté suisse, Yannis Voisard (Tudor) et Johan Jacobs (Movistar) sont arrivés avec le peloton principal dans le sillage du vainqueur, qui a obtenu 10 secondes de bonification. Cette première journée s'est en revanche avérée plus compliquée pour les rouleurs Silvan Dillier (Alpecin-Deceuninck) et Stefan Bissegger (EF Education), qui ont respectivement perdu 5'16'' et 6'38''.

La deuxième étape conduira lundi le peloton de Thoiry à Montargis, dans le Loiret, et semble une nouvelle fois promise aux sprinters avant le premier grand rendez-vous pour les coureurs du classement général lors d'un contre-la-montre par équipes mardi à Auxerre.

ATS