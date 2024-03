Le champion cycliste Peter Sagan, qui vise une participation aux JO 2024 de Paris en VTT après avoir pris sa retraite sur route, a annoncé dimanche qu'il allait se soumettre à une deuxième opération du coeur pour traiter une arythmie.

Peter Sagan va subir une deuxième opération du coeur. KEYSTONE

«Alors que j'étais à l'entraînement sur les chemins rocailleux de Marseille, mon coeur a connu quelques soubresauts. Rien d'alarmant, mais on dirait que mon coeur a besoin d'un arrêt au stand», a indiqué l'ex-triple champion du monde sur ses réseaux sociaux.

«Je vais me faire opérer la semaine prochaine et grâce à mon ami, le spécialiste de cardiologie du sport, le Dr Roberto Corsetti, je suis certain d'être de retour en selle très rapidement», a ajouté le Slovaque de 34 ans, septuple vainqueur du maillot vert sur le Tour de France.

En février, une première intervention avait eu lieu dans un hôpital à Ancône, en Italie, où exerce le Dr Corsetti, après un épisode anormal de tachycardie lors d'une course de VTT où le pouls du champion slovaque avait dépassé les 200 battements par minute.

Superstar de la dernière décennie, Sagan a raccroché son vélo de route l'automne dernier après 121 victoires pendant sa carrière et vise désormais à défendre les couleurs de son pays aux JO 2024 de Paris en VTT, son sport d'origine. Il devait participer à la première manche de la Coupe de France VTT ce week-end à Marseille.