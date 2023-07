Noè Ponti sera le seul Suisse en lice dans la session de samedi après-midi aux Mondiaux en grand bassin de Fukuoka.

Noe Ponti concentré KEYSTONE

Le médaillé de bronze du 200 m dos Roman Mityukov a échoué en séries du 50 m dos, tout comme Lisa Mamié sur 50 m brasse et Nina Kost sur 50 m libre.

Roman Mityukov – qui jusqu'à vendredi ignorait être inscrit pour le 50 m dos! – a pris la 31e place en 25''61, à 0''50 du top 16. Le Genevois (23 ans ce dimanche) affiche justement un record personnel de 25''11 sur cette distance, celle qu'il affectionne le moins.

«Je m'attendais à avoir plus de vitesse, mais ce n'est pas grave, ce n'est que du 50 m», a lâché Roman Mityukov, qui n'a dormi que six heures et a dû qui plus est se lever tôt au lendemain de son exploit. «Je réalise gentiment que je suis médaillé aux championnats du monde», a-t-il poursuivi.

Lisa Mamié est elle aussi restée à 0''50 de son meilleur chrono sur 50 m brasse. La championne d'Europe du 200 m brasse, 30e des séries en 31''67, aurait dû nager en 30''75 pour passer en demi-finales. Quant à Nina Kost, elle a terminé 39e sur 50 m libre en 25''80, loin de son record de Suisse (25''07) et à 0''95 du top 16.

Comme en 2021?

Qualifié la veille avec le 8e temps des demi-finales, Noè Ponti sera pour sa part en lice à 13h42 (heure suisse) samedi pour la finale du 100 m papillon. Il devra vraisemblablement battre son record de Suisse (50''74), établi en finale des JO de Tokyo 2021, pour conquérir sa première médaille dans des Mondiaux en grand bassin.

A Tokyo, le Tessinois s'était paré de bronze sur 100 pap' au lendemain de la médaille de bronze obtenue par Jérémy Desplanches sur 200 m 4 nages. Permettra-t-il à la natation suisse de réussir à nouveau ce tour de force, 24 heures après l'inattendue médaille de bronze cueillie par Roman Mityukov sur 200 m dos?

ats