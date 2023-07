La Suisse enverra plus de 130 athlètes aux Mondiaux de Glasgow, qui réuniront toutes les disciplines du cyclisme du 3 au 13 août. Marc Hirschi et Marlen Reusser sont les leaders désignés pour les courses en ligne sur route, épreuves-reines de ces joutes, alors que Nino Schurter partira en quête d'une 11e couronne mondiale en VTT.

Marlen Reusser sera l'un des plus sérieux espoirs de médaille suisse aux Mondiaux de Glasgow. KEYSTONE

Swiss Cycling affichera forcément des ambitions élevées, dans un sport qui lui réussit tout particulièrement sur la scène internationale. Plus de 200 titres seront attribués dans la capitale écossaise, en BMX Freestyle, BMX Racing, Gran Fondo, Indoor Cycling, VTT, paracyclisme, Trial, sur la route et sur la piste, qui plus est dans diverses catégories d'âge.

Il s'agit bien évidemment du plus grand événement de l'histoire du cyclisme. La Suisse sera représentée dans toutes les disciplines spécifiques, à l'exception du BMX Freestyle Flatland.

lemi, ats