🤩 Així ha creuat la meta @TamauPogi per celebrar la seva tercera victòria d'etapa a Queralt!



What a celebration by Pogačar @TeamEmiratesUAE at his 3rd stage win at #VoltaCatalunya103! 😎@AjuntamentBerga | @ccbergueda pic.twitter.com/r4Ci5VcwGe