Tadej Pogacar (UAE Emirates) a remporté en solitaire la 4e étape du Tour de France entre Pinerolo et Valloire (139,6 km). Le Slovène a fait coup double en endossant aussi le maillot jaune.

ATS

Le premier affrontement entre Pogacar et le double vainqueur sortant, le Danois Jonas Vingegaard, a donc tourné en faveur du récent lauréat du Giro. Après un travail impressionnant de son équipe dans la montée du col du Galibier, le Slovène a attaqué à moins d'un kilomètre du sommet.

Vingegaard a essayé de le suivre, mais il a dû laisser partir son grand rival, qui comptait une petite dizaine de secondes d'avance au sommet. Dans la descente, le Danois a dans un premier temps semblé en mesure de revenir, mais il a faibli ensuite. Il a même été rejoint par plusieurs coureurs.

A Valloire, Pogacar a franchi la ligne avec 35 secondes d'avance sur le Belge Remco Evenepoel, son coéquipier espagnol Juan Ayuso et son compatriote Primoz Roglic. Vingegaard a fini cinquième à 37 secondes. Au général, le vainqueur de la Grande Boucle 2020 et 2021 possède désormais 45 secondes d'avance sur Evenepoel. Vingegaard se retrouve à 50 secondes.

Le plan a fonctionné

«Je suis très heureux. C'était plus ou moins le plan et on a vraiment exécuté ça très bien. C'était une étape de rêve pour moi et terminer seul c'est vraiment super», a déclaré le leader de la formation UAE à l'arrivée.

«Je me suis beaucoup entrainé ici par le passé donc je connaissais l'étape parfaitement. C'était comme une étape à la maison», a commenté Pogacar qui a profité des lacets de la descente vers Valloire pour creuser l'écart avec ses poursuivants.

«Je me disais que je pouvais gagner et reprendre du temps, mais le faire de cette manière, c'est génial. On a une bonne marge d'avance et je suis en super forme, mieux que l'année dernière. Je crois que ça se voit», a ajouté le Slovène.

Prudence…

Mais le double vainqueur du Tour reste prudent: «On va continuer comme ça au jour le jour. La semaine va être un peu difficile. Il y a le contre la montre individuel, vous savez les scénarios peuvent s'inverser, mais j'ai confiance».

Mercredi, la 5e étape mènera les coureurs de Saint-Jean-de-Maurienne à Saint-Vulbas sur un tracé sans difficulté de 177,4 km. Ce sera donc une occasion pour les sprinters de s'illustrer.

