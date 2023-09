La Tessinoise Linda Zanetti (21 ans) a décroché la médaille de bronze lors de la course en ligne M23 des Championnats d'Europe à Wijster aux Pays-Bas.

Linda Zanetti a su décrocher le bronze après 108 km. IMAGO/Sirotti

Après 108 km de course, Linda Zanetti a été battue par la Néerlandaise Ilse Pluimers (1re) et la Britannique Anna Shackley (2e). Sans doute que la Tessinoise espérait plus dans ce sprint final à trois. Grâce à sa vitesse de pointe, elle a déjà remporté six courses cette saison.

Pour Zanetti, il s'agit d'une première médaille à un Championnat de grande importance. Une autre Suissesse s'est classée dans le top 10: Noemie Rüegg a terminé 7e à 22''.

Chez les messieurs, Fabio Christen a pris la 8e place à 38'' du vainqueur, le Danois Henrik Pedersen.

bi, ats