Le Team New Zealand n'est plus qu'à trois victoires de soulever à nouveau la Coupe de l'America. A Barcelone, les «Kiwis» ont remporté la quatrième manche lundi face à Britannia et mènent 4-0.

ATS

L'équipage britannique mené par Sir Ben Ainslie (47 ans) pouvait légitimement espérer empocher son premier point dans cette finale lorsque les deux équipes se tenaient dans un mouchoir de poche en début de régate. Mais lors du troisième bord, les Néo-Zélandais ont construit une avance qu'ils n'ont cessé de creuser. Ils ont finalement franchi la ligne d'arrivée avec 23 secondes d'avance.

«On a fait une belle performance», a noté Ben Ainslie. «C'était une course intense et on perd de peu. On doit continuer à travailler et trouver les moyens de combler l'écart», a-t-il ajouté.

«On s'améliore de jour en jour»

Le skipper Peter Burling (33 ans) et ses marins ont encore besoin de trois victoires pour apporter à la Nouvelle-Zélande une troisième aiguière d'argent d'affilée, un exploit rare réalisé pour la dernière fois par les Américains (1987, 1988, 1992). Ils auront l'occasion de s'en rapprocher un peu plus mercredi lors des deux prochaines courses.

«Le départ était serré, il a fallu faire beaucoup d'efforts pour les rattraper», a déclaré l'Australien Nathan Outteridge, l'un des deux barreurs de Team New Zealand. «On s'améliore de jour en jour, mais on est très content du résultat jusqu'à maintenant», a-t-il dit.

ATS