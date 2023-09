Cinq bateaux suisses se sont hissés en finale des championnats du monde de Belgrade. Ceci permet à la Suisse d'avoir un quota de quatre places aux JO de Paris.

Roman Röösli et Andrin Gulich se sont qualifiés pour la finale. ATS

Raphaël Ahumada et Jan Schäuble en deux de couple poids légers, de même qu'Andrin Gulich et Roman Röösli en deux sans barreur, ont été solides et se sont qualifiés pour la finale, respectivement en tant que vainqueurs et deuxièmes de leur série.

En quatre de couple, les hommes et les femmes ont également réussi à se qualifier pour la finale. Celia Dupré, Pascale Walker, Lisa Lötscher et Fabienne Schweizer se sont assurées la deuxième place en demi-finale, tandis que Maurin Lange, Jan Jonah Plock, Scott Bärlocher et Dominic Condrau ont pris la troisième place.

Andri Struzina, en skiff poids léger non olympique, a remporté sa demi-finale.

Eline Rol, cinquième en skiff poids légers, a manqué la finale, tout comme le deux de couple poids légers femmes (6e) et le quatre sans barreur hommes (5e).

ats