A l'occasion de la première journée des Championnats de Suisse en salle à St-Gall, Annik Kälin (AJ TV Landquart) a brillé avec un record de Suisse en salle du saut en longueur.

Annik Kaelin a réussi une série brillante à St-Gall. ATS

L'heptathlonienne grisonne a franchi 6m76 soit 5 cm de mieux que la précédente marque détenue par Irene Pusterla en 2011.

Kälin a réussi une série impressionnante au Centre athlétique de St-Gall et a sauté à quatre reprises à 6m55 et plus. C'est lors de son cinquième essait qu'elle a atterri à 6m76, améliorant ainsi de 6 cm sa meilleure marque en salle.

Seules sept athlètes dans le monde ont sauté plus loin cette saison.

ats