Remco Evenepoel a avoué vendredi qu'il n'était pas au top de sa forme à la veille du Tour de Lombardie pendant lequel il repassera pour la première fois en course à Sornano, un col où il a failli laisser la vie il y a quatre ans.

En 2020, Remco Evenepoel avait chuté du haut d’un pont lors du Tour de Lombardie. imago images/LaPresse

AFP Nicolas Larchevêque

«Je paye un peu le rush pour être en forme pour le mois de juillet après ma chute» au Tour du Pays basque, où il s'était cassé la clavicule et l'omoplate droite début avril, a déclaré le Belge de 24 ans lors d'une visioconférence. Troisième du Tour de France, il avait ensuite réussi un doublé historique aux JO de Paris en remportant à la fois le contre-la-montre et la course en ligne.

«J'ai atteint un très haut niveau juillet et début août, mais j'ai eu du mal à garder le pic de forme, ce qui est logique après ma blessure et le fait d'être tombé malade après les Jeux Olympiques. Je n'ai pas eu la meilleure préparation pour les Championnats du monde et les dernières courses en Italie», a ajouté Evenepoel qui a cependant conservé son titre mondial sur le contre-la-montre avant de terminer cinquième de la course en ligne des Mondiaux à Zurich.

«Je pense toujours être assez bon pour performer, mais je ne sais pas si ce sera suffisant pour jouer la victoire. Je vais vider le réservoir une dernière fois et on verra bien le résultat», a ajouté le coureur de Soudal Quick-Step qui disputera seulement son premier Monument de la saison en Lombardie où il avait terminé 19e en 2021 et 9e l'an dernier.

«J’y suis retourné avec ma femme»

Il retournera samedi au col du Sornano où il avait chuté lourdement dans la descente en 2020 au point de frôler la mort. «Demain on va prendre la route en montant et non en descendant donc je ne pense pas rater le virage cette fois», a-t-il déclaré, sourire aux lèvres, assurant avoir «complètement évacué» le mauvais souvenir d'il y a quatre ans.

«Je suis retourné à l'endroit de la chute avec Oumi (sa femme) après la course l'an dernier. C'était une bonne décision car j'ai pu voir où et comment ça s'est passé. Ca m'a beaucoup aidé pour avoir moins peur sur les routes ici et en général. Cette chute m'a rendu plus fort et plus mature. Demain je vais passer le pont (où il avait chuté en bas de la descente) avec un vélo en or (la peinture qu'il affiche depuis son doublé olympique), ça veut dire assez sur la manière dont j'ai digéré ça», a-t-il insisté.