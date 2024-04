Après l’annulation des courses Z1 et A1, mardi, ce sont les courses Z2 et A2 de la Patrouille des glaciers, édition 2024, qui sont menacées. Les mauvaises conditions météorologiques qui se poursuivent ont en effet provoqué le report de 24 heures du départ des courses de vendredi. Le commandant de la PdG accorde la priorité absolue à la sécurité des patrouilleurs comme à celle des militaires et des civils qui travaillent sur le parcours, écrit-il jeudi soir dans un communiqué.

ATS

La perturbation prévue dans la nuit de vendredi à samedi amènera d’importantes chutes de neige sur l’itinéraire emprunté par les patrouilles. De plus, le brouillard et les nuages empêcheront les hélicoptères de voler normalement et par conséquent toute évacuation sanitaire par voie aérienne, précise le commandement de la PdG.

Ce report de 24 h est décidé dans l’espoir que se produise l’indispensable amélioration des conditions, notamment de visibilité, permettant un déroulement de la course dans la nuit de samedi à dimanche.

Les premières courses de la Patrouille des Glaciers au départ de Zermatt et d'Arolla prévues mardi et mercredi avaient été annulées lundi. Les organisateurs invoquaient déjà les conditions météo qui mettent en péril la sécurité des patrouilleurs et du personnel sur le parcours.

Une dégradation provenant du nord-ouest a fait chuter les températures, avec jusqu’à -25° degrés ressentis au-dessus de 3000 mètres. Des rafales de vent étaient prévues jusqu’à 50 km/h sur les crêtes et sommets.

Près de 4900 coureurs se sont inscrits pour la mythique course à travers les sommets enneigés. Avec plus de 1600 militaires mobilisés, l'armée se charge de toute l'organisation de la course, et notamment de la sécurité du parcours et des coureurs.

