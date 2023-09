Aux Jeux asiatiques de Hangzhou, dans l'est de la Chine, on croise des robots chasseurs d'insectes, des pianistes androïdes ou des camions de glaces sans conducteur : l'événement sportif est aussi une vitrine pour les dernières technologies chinoises.

Images de la cérémonie d'ouverture des Jeux asiatiques, entre modernité et tradition KEYSTONE

La compétition prévue pour 2022, mais qui a été reportée d'un an à cause de la stricte politique anti-Covid chinoise, s'est ouverte samedi avec une cérémonie fastueuse.

Quelque 12.000 sportifs – plus qu'aux Jeux olympiques – venus de quelque 45 pays et territoires d'Asie et du Moyen-Orient concourent dans 40 sports pendant deux semaines.

A côté des sportifs et des volontaires, des robots et autres gadgets étonnants, destinés à servir, divertir mais aussi surveiller les visiteurs, ont été mobilisés.

La vitrine parfaite

L'événement est une vitrine idéale pour la ville de Hangzhou qui est un centre technologique important dans le pays et abrite les sièges de plusieurs géants de la tech chinoise.

Un piège à moustiques automatisé parcourt ainsi le vaste village des Jeux, éliminant les parasites après les avoir attirés en imitant la température corporelle et la respiration d'un humain.

Des «chiens» robots, capables de courir ou de sauter, se promènent parmi le public, tandis que des versions plus petites dansent. Un androïde jaune vif joue du piano.

Des minibus sans conducteur ont été prévus pour transporter les visiteurs vers la ville voisine de Shaoxing, où se trouvent les sites de baseball et de softball.

Panoplie d'automates

Les athlètes peuvent tester leurs réflexes en jouant au ping-pong contre un robot en jouant au «Pongbot».

Dans l'immense centre de presse, un robot réceptionniste rougissant en plastique et métal, doté d'un pavé numérique et de fentes pour les cartes sur son torse, accueille les clients, et propose des services bancaires.

Des robots ont aussi aidé à la construction des infrastructures des Jeux sur les chantiers.

Même les mascottes des jeux sont des robots, trois humanoïdes – Congcong, Lianlian et Chenchen – dont les visages souriants s'affichent sur d'immenses panneaux dans les rues de Hangzhou et d'autres villes hôtes voisines.

Robot chien ou cuisinier

Hangzhou, 12 millions d'habitants, attire les startups du pays. Son secteur robotique florissant s'efforce de réduire l’écart avec ses principaux concurrents aux États-Unis et au Japon.

Dans un parc d'activité de la ville, des salariés de la société DEEP Robotics ont testé certains de leurs modèles parmi les plus avancés avant les Jeux. Ils placent un robot à quatre pattes dans des débris de construction pour qu'il franchisse des obstacles et en envoient un autre sur un pont piétonnier, mouillé par la pluie.

Soudain, un chien en chair et en os apparaît et renifle avec curiosité son homologue robot.

Ailleurs, des employés de bureau viennent chercher leur déjeuner dans des distributeurs automatiques qui cuisent les plats à la vapeur et les présentent à la température idéale, selon le fabricant Kuaie Fresh.

Des peurs et inquiétudes

La machine collecte même des données sur les goûts des clients.

Les compétences culinaires de la machine «sont meilleures que celles de la plupart des gens qui ne savent pas cuisiner», déclare, convaincu, un client, Hu, âgé de 29 ans.

Tandis que la course à l'intelligence artificielle déclenche des inquiétudes et des appels à la régulation, l'usage des robots dans l'industrie suscite aussi des craintes que les machines puissent rendre obsolètes des millions d’emplois.

«Je ne dirais pas que les robots remplaceront les humains, mais plutôt qu'ils sont un outil et qu'ils les aideront», déclare à l'AFP Qian Xiaoyu, un cadre de DEEP Robotics.

Un robot X30, construit par DEEP Robotics, descend un escalier à Hangzhou, en Chine, le 22 septembre 2023

Un robot dans une banque du centre de presse des Jeux asiatiques à Hangzhou, en Chine, le 22 septembre 2023

Une femme se fait prendre en photo devant les mascottes des Jeux asiatiques, les robots Chenchen, Congcong et Lianlian, le 22 septembre 2023 à Hangzhou, en Chine

Le robot-chien X30 dans une rue de Hangzhou, en Chine, le 22 septembre 2023

AFP