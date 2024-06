Romain Bardet arrêtera sa carrière sur route en juin 2025.

Le Français Romain Bardet (33 ans) arrêtera sa carrière sur route en juin 2025, à l'occasion du Critérium du Dauphiné. L'annonce a été faite par son équipe DSM, avec laquelle il a prolongé son contrat pour quelques mois.

Le grimpeur disputera donc à partir de samedi 29 juin son dernier Tour de France, épreuve où il a pris la deuxième place en 2016 et la troisième l'année suivante. «2024 sera la dernière saison complète sur route pour Romain. En 2025, DSM-Firmenich PostNL et Romain vont participer au Tour d'Italie et il disputera ensuite sa dernière course World Tour pendant le Critérium du Dauphiné, une course dans son pays à laquelle il est particulièrement attaché», a indiqué DSM dans un communiqué.

Le Français, qui était en fin de contrat à la fin de la saison 2024, va ensuite se consacrer à un «nouveau défi sous les couleurs de l'équipe» DSM en passant au gravel avec, pour objectif, le Mondial à Nice en 2025.

