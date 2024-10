Lukas Rüegg et Valère Thiébaud se sont classés 8e en madison lors de la dernière journée des championnats du monde de cyclisme sur piste à Copenhague. Le titre est revenu aux Allemands Roger Kluge/Tom Teutenberg.

Lukas Rüegg et Valère Thiébaud ont terminé huitième (archives). KEYSTONE

SDA / ATS ATS

Le Zurichois Rüegg et le Neuchâtelois Thiébaud ont notamment laissé derrière eux les duos de puissantes nations de la piste comme l'Australie, le Japon et le Canada. Rüegg/Thiébaud ont obtenu le troisième résultat suisse dans le top 8 des disciplines olympiques. Auparavant, les deux quatuors de poursuite par équipe s'étaient classés 6e (dames) et 7e (messieurs) dans la poursuite par équipes.

Nouveau à cet échelon, Nicolo de Lisi s'est classé 11e dans la course à l'élimination. Michelle Andres s'est elle classée 16e dans la course aux points.

