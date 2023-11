Scène cocasse, instant gênant ou émouvant, vidéo hilarante ou encore coup de gueule : le monde du sport réserve souvent son lot de moments insolites, que ce soit en compétition ou sur les réseaux sociaux. Voici le dernier en date...

Incroyable scène au Pérou 🇵🇪



Universitario remporte le titre sur le terrain de leur grand rival, l’Alianza Lima.



Le club local éteint alors le stade pour que personne ne puisse voir le titre fêté par leur adversaire. 🤣



La semaine dernière, l’Universitario de Deportes est devenu champion du Pérou, pour la 27e fois de son histoire, au détriment de l’Alianza Lima. Les Universitaires ont remporté le titre sur le terrain de leur grand rival qui, au coup de sifflet final, a alors éteint son stade pour que personne ne puisse assister à leurs célébrations. Pour le fair-play, on repassera...

«La décision d'éteindre les lumières du stade Alejandro Villanueva, une fois la finale de la Liga 1 terminée, a été prise dans le seul but de favoriser l'évacuation rapide des tribunes et de préserver ainsi l'intégrité et la sécurité du public et des délégations sportives», a tenté de se défendre le club de la capitale péruvienne dans un communiqué.

«Nos joueurs, notre staff et notre entourage ont été exposés au danger pendant et après le Clásico. Des fusées ont été lancées sur le terrain; les lumières ont été éteintes pour empêcher la cérémonie de remise des prix et, pendant ce black-out, des membres du staff de l'Alianza Lima ont tenté d'attaquer des joueurs de notre équipe, qui célébraient la victoire. L'équipe a même dû être évacuée lorsqu'un groupe de supporters adverses est entré sur le terrain», a pour sa part condamné l'Universitario qui a, malgré cette coupure de jus, fêté son sacre en bonne et due forme.