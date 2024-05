Julian Alaphilippe a bien cru pouvoir mettre fin à une disette de près d'un an dans la spectaculaire 6e étape du Tour d'Italie disputée jeudi en partie sur des chemins de cailloux blancs de Toscane. Mais Pelayo Sanchez l'a privé in extremis de la délivrance.

Pelayo Sanchez (droite) a grillé la politesse à Julian Alaphilippe (gauche). KEYSTONE

ATS

Pour sa première participation au Giro, Julian Alaphilippe, 32 ans, avait fait de cette 6e étape sa priorité. Et comme attendu, le double champion du monde (2020, 2021) a joué les premiers rôles sur les 180 km entre Viareggio et Rapolano Terme, dont 12 km dans les graviers des Strade Bianche, classique qu'il a remportée en 2019, et un final tortueux et exigeant.

Attaquant de la première minute, tentant sa chance à plusieurs reprises, le Français a fini par trouver l'ouverture à 45 kilomètres de l'arrivée. Son entente avec Pelayo Sanchez et l'Australien Luke Plapp leur a permis de compter jusqu'à trois minutes d'avance sur le peloton à la sortie de la deuxième portion de graviers.

Le trio de tête a ensuite vu le peloton réduire son retard rapidement mais avec un avantage de 30 secondes à cinq kilomètres de l'arrivée, la victoire ne pouvait plus leur échapper. Plapp est passé le premier à l'attaque, profitant d'un moment de déconcentration de ses deux compagnons d'échappée qui sont partis à la faute et ont perdu quelques secondes.

«On a bien collaboré»

Mais le champion d'Australie a craqué dans la rampe finale et Alaphilippe est passé à son tour à l'attaque, avant de devoir rendre les armes face à la pointe de vitesse de Sanchez. A 24 ans, l'Espagnol de l'équipe Movistar a signé la victoire la plus retentissante de sa carrière, la première dans un Grand Tour.

«C'est une journée complètement folle pour moi. On a été tout le temps à fond, j'ai suivi toutes les attaques, on a bien collaboré avec Plapp et Alaphilippe, mais je n'ai pas réussi à les décrocher avant le sprint final», a expliqué le vainqueur du jour.

Un clm au menu vendredi

Tadej Pogacar, leader du classement général depuis sa victoire dans la 2e étape et grand favori de ce Giro 2024, a conservé son maillot rose de leader. Le Slovène, qui vise le doublé Giro/Tour de France, dispose toujours de 46'' d'avance sur le Gallois Geraint Thomas. Mais la 7e étape pourrait redistribuer les cartes: elle se dispute vendredi sous la forme d'un contre-la-montre de 40,6 km.

ATS