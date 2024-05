Tadej Pogacar est, sauf accident, assuré de remporter son premier Tour d'Italie. Il a signé samedi sa sixième victoire d'étape à Bassano del Grappa, autant que le grand Eddy Merckx en 1973.

Tadej Pogacar est sur le point de remporter son premier Giro. KEYSTONE

ATS

Vainqueur en solitaire, le Slovène a accentué encore son avance au classement général et compte désormais près de dix minutes de marge sur le Colombien Daniel Martinez, avant la dernière étape aux allures de parade dimanche à Rome. Il s'agit du plus gros écart entre un premier et un deuxième dans un Giro depuis 59 ans.

Samedi, le maillot rose s'est imposé en attaquant à 35 kilomètres de l'arrivée dans cette étape de montagne, comprenant la double ascension du magnifique mais difficile Monte Grappa. Il a finalement devancé d'un peu plus de deux minutes un petit groupe dans lequel figurait ses dauphins au général Daniel Martinez et Geraint Thomas.

Sur les traces de Pantani

Après un gros travail de ses équipiers, qui ont essoré le peloton de favoris, Pogacar a accéléré à cinq kilomètres du sommet du Monte Grappa pour reprendre rapidement le dernier échappé, le jeune talent italien Giulio Pellizzari. Déchaîné et agacé par des supporters trop envahissants dans la montée, il a scellé son succès dans la longue descente vers Bassano del Grappa.

Sauf accident, le Slovène de 25 ans remportera donc dimanche le Giro à sa première tentative, sa troisième victoire dans un grand Tour après ses deux succès sur le Tour de France en 2020 et 2021. Il s'attaquera à partir du 29 juin à son prochain grand défi: devenir le premier coureur depuis Marco Pantani en 1998 à remporter la même année le Giro et la Grande Boucle.

ats