Le no 1 mondial Scott Scheffler et son rival Rory McIllroy (no 2) se présenteront en favoris jeudi lors du PGA Championship, deuxième Majeur de la saison. Ils tenteront de succéder au palmarès à Brooks Koepka, l'un des 16 «rebelles» du circuit dissident LIV au départ du parcours de Valhalla à Louisville, au Kentucky.

Scott Scheffler est l’un des favoris du PGA Championship. IMAGO/USA TODAY Network

ATS

«Je suis parfaitement reposé. Et je ne me sens absolument pas rouillé», a prévenu Scheffler (27 ans), qui vient de faire une pause de trois semaines après la naissance de son premier enfant. Il affiche un bilan de quatre victoires (dont le Masters et le Players) depuis le début de la saison. «Je me suis entraîné, et j'ai beaucoup joué à la maison où je suis en mesure de simuler un tournoi, en particulier sur les greens», a-t-il développé.

Pour maintenir en alerte son esprit de compétition, il a affronté ses amis avec, pour ajouter de la pression, des mises financières: «Pas question que je perde contre eux !», a lancé celui qui pourrait devenir dimanche le premier joueur à remporter les deux premiers Majeurs de la saison depuis son compatriote américain Jordan Spieth en 2015 lorsque l'US Open suivait le Masters dans le calendrier.

Dix ans d'attente

Rory McIllroy, lui, revient sur les terres où il a remporté son quatrième et dernier Majeur à ce jour... il y a dix ans. Et lui aussi est en forme, puisqu'il a remporté les deux derniers tournois qu'il a joués: le Zurich Classic, en duo avec Shane Lowry, et le Wells Fargo dimanche dernier.

Il a reconnu au passage que le golf l'aidait à oublier les moments stressants qu'il traversait au-delà du sport. Le lendemain, il déposait une demande de divorce après sept ans de mariage avec sa femme Erica et mardi, il était au practice du Valhalla. En 2014 déjà, le Nord-Irlandais avait surmonté une situation personnelle difficile pour remporter le BMW Championship, sur le tour européen, quatre jours après avoir rompu ses fiançailles avec la championne de tennis danoise Caroline Wozniacki.

Objectifs moins élevés pour Woods

Face à eux, les deux favoris retrouveront donc Brooks Koepka, qui a déjà soulevé trois fois le monumental trophée Rodman Wanamaker (12 kg et 75 cm de haut), en 2018, 2019 et 2023. Le Floridien de 34 ans était devenu l'an dernier le premier golfeur à avoir rejoint le circuit LIV à remporter un Majeur, le PGA organisé l'an dernier à Oak Hill, en pleine guerre entre les deux circuits.

Tiger Woods sera également au départ, mais avec des objectifs logiquement bien moins élevés. «Je peux toujours frapper de bons coups, mais le principal problème pour moi est de parcourir» les 7609 yards (6464 m) du Valhalla, a-t-il reconnu au sujet de ce parcours qui a déjà accueilli trois fois le PGA Championship et où les Etats-Unis ont décroché, sans lui, la Ryder Cup 2008.

AFP