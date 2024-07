Sébastien Buemi a pris la troisième place de la première course de l'E-Prix de Londres, samedi. Le Vaudois a été devancé par le vainqueur allemand Pascal Wehrlein et le Néo-Zélandais Mitch Evans.

Sébastien Buemi retrouve les joies du podium en Formule E. IMAGO/PanoramiC

ATS

Lors de l'avant-dernière course de la saison, Sébastien Buemi s'est classé pour la deuxième fois parmi les trois premiers. En début de saison, à la mi-janvier à Mexico, Buemi avait même pris la deuxième place.

Les pilotes suisses se sont magnifiquement comportés à Londres. Derrière Buemi, Edoardo Mortara (5e) et Nico Müller (6e) ont réussi de belles courses.

Le Championnat du monde de Formule E ne sera décidé que dimanche, lors de la dernière course de la saison. Avec l'Allemand Wehrlein (180 points), les Néo-Zélandais Mitch Evans (177) et Nick Cassidy (173), les trois premiers du classement des pilotes ne sont séparés que par sept points. Müller, Buemi et Mortara occupent respectivement les 14e, 15e et 16e places de ce classement.

