La Coupe du monde 2023/24 doit démarrer samedi avec le géant dames de Sölden. Grande dominatrice de la saison précédente, Mikaela Shiffrin fait figure de favorite. Lara Gut-Behrami sera l'une de ses principales rivales.

Mikaela Shiffrin est annoncée comme étant la grande favorite à Sölden. KEYSTONE

Privées de course en 2022 sur le glacier du Rettenbach en raison des conditions météorologiques, les meilleures géantistes du monde doivent en découdre dès 10h sur la neige autrichienne. Mikaela Shiffrin sera la femme à battre: l'Américaine a gagné sept des dix géants disputés la saison dernière!

Mikaela Shiffrin, qui n'avait gagné «que» six slaloms sur onze durant cet exercice 2021/22, est qui plus est à l'aise à Sölden. La compagne d'Aleksander Aamodt Kilde s'y est imposée à deux reprises en géant, la dernière fois en 2021, pour un total de six podiums en huit courses disputées.

En mesure de rivaliser ?

Deuxième de la Coupe du monde de géant et du classement général la saison passée, Lara Gut-Behrami espère être en mesure de rivaliser avec la star américaine. A 32 ans, la Tessinoise semble plus relâche que jamais. Elle a elle aussi déjà gagné à deux reprises à Sölden (2013, 2016), et reste sur une 2e place derrière Shiffrin en 2021.

Les autres Suissesses en lice pour l'ouverture de la saison affichent des ambitions plus mesurées. Michelle Gisin espère se relancer après un hiver 2021/22 compliquée, alors que Wendy Holdener vise le top 10. Côté romand, Camille Rast et Mélanie Meillard ont pour objectif premier de se qualifier pour la deuxième manche.

ats