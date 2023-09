Simon Ehammer va se soumettre mardi à une opération de l'épaule, a-t-il révélé lors de l'émission Sportpanorama sur SRF.

Ehammer va se faire opérer à l'épaule mardi ATS

Cette intervention a été rendue nécessaire par le fait que le traitement conservateur du tendon enflammé n'a pas donné les résultats escomptés.

Ces douleurs l'empêchaient en premier lieu de lancer le javelot. C'est pourquoi, dans la deuxième moitié de la saison estivale, le décathlonien s'est vu contraint de miser entièrement sur la longueur. Il a d'ailleurs conclu la saison en beauté en gagnant la finale de la Ligue de diamant dans la discipline.

En 2024, l'Appenzellois de 23 ans aura un programme on ne peut plus chargé. En salle, avec les Mondiaux de Glasgow en perspective, il misera sur l'heptathlon; à Götzis, il tentera de battre le record de Suisse du décathlon en dépassant les 8600 points; aux Européens à Rome, il concourra à la longueur et sur 110 m haies; enfin, aux Jeux olympiques à Paris, il tentera de décrocher une médaille aussi bien en décathlon qu'en saut en longueur.

