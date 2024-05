La star américaine de la gymnastique Simone Biles a lancé sa saison 2024, qui la ménera vers les JO de Paris, avec brio et une victoire au concours général (59.5 points) lors de la Core Hydration Classic, dans le Connecticut, samedi.

Simone Biles s’est mise en confiance avec cette victoire. IMAGO/Sipa USA

AFP Melchior Cordonier

Il s'agit du meilleur total de l'Américaine au concours général depuis son retour à la compétition l'an dernier, après sa campagne écourtée aux Jeux de Tokyo en 2021.

L'Américaine s'était retirée de la plupart des épreuves pour des raisons de santé mentale et de sécurité.

«J'étais juste heureuse d'être de retour, (...) de ressentir cette adrénaline», a déclaré la quadruple médaillée d'or olympique samedi.

Biles a terminé avec 1.85 points d'avance sur la double médaillée au concours général en championnats du monde, Shilese Jones, qui cherche également à se qualifier pour les Jeux à Paris (26 juillet-11 août).

Grande domination

Simone Biles a dominé deux des quatre agrès du concours: le sol et le saut, en réussissant notamment le fameux et difficile «Yurchenko» double carpé, qui porte désormais le nom de «Biles II», et ce sans la présence - par précaution - sur le tapis de son entraîneur Laurent Landi, contrairement à l'an dernier aux championnats du monde à Anvers où elle avait été sacrée.

Une performance qui lui a valu un score de 15,6 points. Seule Jones a également réussi à marquer plus de 15 points (15.25) durant le concours, aux barres asymétriques.

La championne olympique en 2021 Suni Lee a quant à elle pris la première place à la poutre avec 14.6 points, devant Biles (14.55).

La vainqueure du concours général lors des sélections olympiques du 27 au 30 juin prochain, se qualifiera directement pour les Jeux. Quatre autres gymnastes américaines seront sélectionnées par un comité.

Avant cela, les meilleures candidates tenteront de décrocher leur place pour ces qualifications à l'occasion de championnats nationaux au Texas, du 30 mai au 2 juin.