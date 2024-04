Six embarcations suisses ont réussi à se hisser en finale A par le biais des repêchages aux championnats d'Europe de Szeged. Le deux de couple poids léger Jan Schäuble/Raphaël Ahumada avait décroché son ticket dès les séries.

Andri Struzina disputera la finale du skiff poids léger dimanche à Szeged (archives). KEYSTONE

ATS

Le champion du monde Andri Struzina en skiff poids léger, le quatre sans barreur avec Kai Schätzle, Patrick Brunner, Tim Roth et Joel Schürch et le duo nouvellement formé Jeannine Gmelin/Nina Wettstein en double scull seront présents dimanche lors des finales.

Samedi déjà, les quatre de couple (Maurin Lange, Scott Bärlocher, Jonah Plock et Dominic Condrau, respectivement Lisa Lötscher, Célia Dupré, Sofia Meakin et Fabienne Schweizer), ainsi qu'Eline Rol/Olivia Nacht en deux de couple poids léger disputeront la finale.

Roman Röösli et Andrin Gulich, champions du monde et d'Europe en deux sans barreur, seront eux engagés en demi-finale samedi. Jan Schäuble et Raphaël Ahumada, deuxièmes aux championnats du monde et également tenants du titre européen, se sont assuré une place en finale dimanche en remportant leur série.

ber, ats