Dimanche 10 décembre prochain, les «Sports Awards» réuniront les meilleur.es athlètes suisses de l'année.

Les fans de sport peuvent dès à présent participer à l'élection du.de la «Most Valuable player» 2023 sur www.sports-awards.ch. Sont nommées six personnalités pratiquant un sport d'équipe. Le vote en ligne est ouvert jusqu'au 28 novembre.

Les plus grand.es athlètes suisses seront comme d'habitude en lice pour un prix dans six catégories : Sportive, Sportif, Equipe, Entraîneur (f/h), Sportif.ve paralympique et MVP (Most Valuable Player). La relève n'est pas en reste puisque le prix «SRF 3 Best Talent Sport» sera également décerné.

Les six nominé.es pour la catégorie «MVP» sont...

La meilleure joueuse ou le meilleur joueur suisse d'un sport d'équipe (MVP) sera élu.e entre autres par l'intermédiaire d'un vote en ligne sur www.sports-awards.ch. Le public peut désigner sa favorite ou son favori en votant dès aujourd'hui et jusqu'au 28 novembre. Le comité électoral composé de Swiss Olympic, de l'Athletes Commission de Swiss Olympic, de sportpress.ch et de la SSR a nommé six personnalités pratiquant un sport d'équipe, en tenant compte des performances réalisées entre le 1er novembre 2022 et le 31 octobre 2023.

- Manuel Akanji (football) : triple victoire avec Manchester City (Championnat, Coupe, Champions League)

- Ana-Maria Crnogocevic (football) : championne d’Espagne et victoire en Champions League avec le FC Barcelone

- Nico Hischier (hockey sur glace) : nomination pour le titre de meilleur attaquant à caractère défensif de NHL, capitaine et leader des New Jersey Devils, Suisse le plus productif en saison régulière de NHL

- Laura Künzler (volleyball) : championne d’Allemagne avec MTV Stuttgart, qualification en huitièmes de finale CE en tant que capitaine et leader de l'équipe nationale suisse

- Alina Müller (hockey sur glace) : top 3 des meilleures joueuses d’équipe universitaire aux USA, meilleure top scorer de tous les temps de la Northeastern University (Boston), numéro 3 au repêchage de la nouvelle ligue professionnelle de hockey féminin PWHL

- Nikola Portner (handball) : victoire en Champions League avec Magdeburg, lauréat du Swiss Handball Award

Sont invité.es à participer au vote les fans suisses de sport, mais aussi les médias sportifs nationaux et les athlètes de haut niveau de Swiss Olympic. Chacun de ces trois groupes participe à part égale au résultat final.

dom, ats