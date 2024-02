Une star du ski alpin nominée, mais pas Marco Odermatt...

Les nominés pour le prix du sportif et de la sportive mondiale de l'année ont été récemment dévoilés. Alors que Mikaela Shiffrin figure dans le top 6 chez les femmes, Marco Odermatt reste, lui, sur le carreau.

Depuis 2000, sont décernés à l'occasion des Laureus Awards le prix du sportif mondial et de la sportive mondiale de l'année. Roger Federer a reçu cette distinction à cinq reprises et détient ainsi le record. Le tenant du titre chez les hommes est Lionel Messi. La star du football argentin avait été sacrée l’an dernier après avoir remporté la Coupe du monde en décembre 2022 avec son équipe nationale.

Mais la raison pour laquelle Lionel Messi est à nouveau nommé pour l'année sportive 2023 est extrêmement discutable. L’an passé, «La Pulga» a remporté la Ligue 1 et la Supercoupe avec le Paris Saint-Germain et la Leagues Cup avec l'Inter Miami.

A ses côtés, on retrouve également Erling Haaland, qui a soulevé davantage de trophées prestigieux. Le Norvégien a remporté la Premier League, la Coupe d’Angleterre et la Ligue des champions avec Manchester City et fait logiquement partie des six nominés. Le tennisman Novak Djokovic, le perchiste Mondo Duplantis, le sprinter Noah Lyles et le pilote de Formule 1 Max Verstappen complètent la liste.

Chez les femmes, Mikaela Shiffrin est notamment en lice pour le titre de sportive mondiale de l'année. La skieuse américaine de 28 ans est nominée pour la cinquième fois, après 2018, 2019, 2020 et 2023. La footballeuse espagnole Aitana Bonmati, l’as polonaise du tennis Iga Swiatek et les athlètes Sha'Carri, Faith Kipyegon et Shericka Jackson peuvent également espérer obtenir cette distinction.

Odermatt repart bredouille

Alors que la star du ski alpin féminin, Shiffrin, figure sur la liste des six meilleures femmes, son homologue masculin ne figure pas sur celle des hommes. Marco Odermatt, qui domine le Circuit blanc depuis trois hivers, a remporté deux médailles d'or aux Championnats du monde de Courchevel-Méribel et les globes du classement général de la Coupe du monde, du super-G et du géant en 2023. Et par-dessus le marché, le Nidwaldien de 26 ans a franchi la barre des 2000 points d'Hermann Maier, qui semblait intouchable. Mais apparemment, pas suffisant pour une éventuelle nomination au titre de sportif mondial de l'année.

La cérémonie de remise des prix aura lieu le 22 avril à Madrid.