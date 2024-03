Stefan Küng et sa femme frappés par une terrible épreuve

Alors que sa femme et lui allaient devenir parents pour la seconde fois cet été, Stefan Küng a annoncé mardi la perte de leur enfant, décédé durant la grossesse.

C’est une bien triste nouvelle qu’a partagée ce mardi soir Stefan Küng. Alors qu’il attendait son second enfant pour cet été avec sa femme Céline, le cycliste suisse de l’équipe Groupama-FDJ a annoncé le décès de celui-ci avant sa naissance.

«Notre famille était censée s'agrandir. Nous attendions un deuxième enfant en août. Malheureusement, nous l'avons perdu la semaine dernière», a indiqué sur Instagram le coureur de 30 ans, qui est devenu père pour la première fois en juin 2022 du petit Noé.

«Besoin d'un peu de temps en famille»

«Nous avons besoin d'un peu de temps en famille pour traverser cette triste période. C'est pourquoi je n'ai pas participé aux courses en Italie pour être avec mes proches», a ajouté le double champion d’Europe du contre-la-montre.

Küng, qui avait fait l’impasse sur les Strade Bianche le week-end dernier, a précisé qu’il ferait son retour à la compétition le 13 et 14 mars prochain, à l’occasion de la course de Nokere Koerse et du Grand Prix de Denain. Cette année, il a participé au Tour de l'Algarve (9e place au général) et au Circuit Het Nieuswblad (16e rang).