Coup double pour Dorian Godon à Fribourg ! Le Français de l’équipe Decathlon a remporté la première étape du Tour de Romandie qui était partie de Château d’Oex pour endosser le maillot jaune de leader.

ATS

Sur la ligne, Dorian Godon a devancé son coéquipier, l’Italien Andrea Vendrame. La formation Decathlon a réussi le sprint parfait sur le boulevard de Pérolles pour offrir à Godon l’une des plus belles victoires de sa carrière. Le coureur de Vitry-sur-Seine, âgé de 27 ans, avait enlevé l’an dernier la Flèche brabançonne et restait sur une belle 8e place lors de la Flèche wallonne il y a une semaine.

Malgré son profil accidenté, cette étape s'est bel et bien conclue au sprint entre les 87 coureurs ayant réussi à rester dans le peloton. L'échappée de six hommes, dans laquelle ne figurait aucun Suisse, a longtemps résisté mais a finalement été rattrapée à moins de 10 kilomètres de l'arrivée.

Christen et Alaphilippe à l'attaque

Différents protagonistes ont pourtant bien tenté de modifier ce scénario, notamment le jeune espoir suisse Jan Christen. L'Argovien de l'équipe UAE a placé une belle attaque lors de la troisième et dernière ascension de la Lorette, à 11 kilomètres de l'arrivée. Seuls Richard Carapaz (EF) et David Gaudu (Groupama) sont parvenus à prendre sa roue, avant que le peloton ne rattrape les trois fuyards.

Annoncé parmi les favoris du jour après son excellent prologue, Julian Alaphilippe (Soudal) a lui aussi tenté de s'échapper dans le final. Son accélération au sommet de la montée de l'Arconciel, la dernière difficulté du jour, s'est toutefois avérée trop tardive pour priver le public fribourgeois d'un sprint.

Les meilleurs sprinteurs du plateau ayant été distancés, à l'image des Italiens Matteo Moschetti (Q36.5) et Alberto Dainese (Tudor), c'est donc Dorian Godon qui a levé les bras. Le Français a pourtant eu de la peine à suivre le rythme imposé par peloton lors de la dernière côte. Mais il a pu compter sur le soutien de ses coéquipiers Jordan Labrosse et Bruno Armirail pour le ramener dans le bon wagon, avant de lancer son ultime effort à 200 mètres de la ligne.

Zijlaard battu, les favoris au contact

Le vainqueur du prologue et porteur du maillot jaune Maikel Zijlaard a été la grande victime de la journée. Le Néerlandais de l’équipe Tudor a été parmi les premiers lâchés, à mi-parcours et a terminé la course avec plus de 17 minutes de retard. Tous les prétendants au classement général ont quant à eux terminé dans le même temps que le vainqueur du jour.

Les dix secondes de bonifications offertes à Godon lui permettent d'endosser le costume de leader. Il compte quatre secondes d'avance sur le Belge Gianni Vermeersch (Alpecin), troisième mercredi, et neuf sur Julian Alaphilippe.

Jeudi, l’étape qui conduira le peloton sur les hauteurs des Marécottes depuis Fribourg offrira aux favoris un terrain propice pour prendre toutes leurs responsabilités.

ats