Sur la table de nuit, ça brille de plus en plus

Catherine Debrunner est la première Suissesse à avoir remporté trois fois l'or dans les mêmes Paralympiques. La Thurgovienne vit des Jeux historiques à Paris, mais la chute de sa coéquipière Manuela Schär mardi lors du 1500 m ternit sa joie.

Lorsque Catherine Debrunner se tient dans le couloir menant aux catacombes du Stade de France, elle pourrait se réjouir sans restriction. Après tout, elle a de nouveau remporté l'or sur 1500 m, comme sur 5000 m et 800 m. De nouveau avec un record paralympique.

Mais lorsque les micros se braquent sur elle, elle évoque des «sentiments mitigés»: dans cette course disputée sous la pluie sur une piste glissante, il y a aussi eu la chute de sa coéquipière Manuela Schär, entrée en collision avec Zhou Zhaoqian au dernier tour. «Je vis actuellement un chaos de sentiments», dit Debrunner.

Manuela Schär choisit des mots similaires, après avoir dû digérer une déception après sa médaille d'or sur 800 m. Elle parle d'une «erreur fâcheuse et inutile»: elle n'a pas laissé assez de place à la Chinoise. La Lucernoise de 39 ans, qui participe à Paris à ses dernières courses sur piste, semble étonnamment calme et posée.

Beaucoup dormir

Debrunner n'avait pas du tout conscience d'avoir réalisé quelque chose d'historique. «Je ne suis pas très douée pour les statistiques, mais c'est bien sûr extrêmement honorable pour moi. Il y a eu tellement de bonnes sportives en fauteuil roulant en Suisse, et le fait que je puisse réaliser quelque chose d'inédit est un immense honneur pour moi», a-t-elle souligné.

Mais comment la jeune femme parvient-elle non seulement à être prête chaque jour, mais aussi à battre des records? Elle explique qu'elle se met volontairement en retrait dans tout ce qui ne concerne pas le sport. Elle ne donne que peu d'interviews, se concentre sur le repos après ses obligations au Stade de France, dort beaucoup. «J'ai les médailles d'or sur ma table de nuit. C'est peut-être pour cela que je dors si bien», dit-elle en riant.

Place au 100 m

Mercredi, Catherine Debrunner fera un détour par les distances courtes avec le 100 m. Aux championnats du monde de l'année dernière, elle avait décroché l'argent sur cette distance. «C'est un sacré changement, on passe des courses tactiques aux courses de sprint. Mais j'ai un peu de temps pour me préparer» dit la Thurgovienne, qui se concentrera ensuite sur le 400 m et sur le marathon. Avec là aussi des chances de victoire.

