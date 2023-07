Le suspense reste total au terme de la deuxième des trois semaines du Tour de France. Jonas Vingegaard porte toujours le maillot jaune, mais Tadej Pogacar n'accuse que 10 secondes de retard avant la deuxième journée de repos.

Les deux sont au même niveau Keystone

Dimanche dans les Alpes, le Néerlandais Wout Poels (Bahrain Victorious) a gagné la 15e étape entre Les Gets et Saint-Gervais Mont-Blanc (179 km). Poels (35 ans), qui avait remporté Liège – Bastogne – Liège en 2016, a offert à son équipe – endeuillée lors du Tour de Suisse par le décès de Gino Mäder – une deuxième victoire sur cette édition de la Grande Boucle, après celle de Pello Bilbao lors de la 10e étape. Le vétéran n'avait encore jamais gagné d'étape dans cette épreuve.

Emotion

«J'ai commencé à y croire dans le dernier kilomètre. L'émotion m'a rattrapé avec ce qui est arrivé à Gino. Je suis très heureux», a réagi Poels. Membre de l'échappée du jour, le Néerlandais a lâché son dernier adversaire, le Belge Wout van Aert, à 10,5 km de l'arrivée. Il a gagné avec 2'08 d'avance au sommet à Saint-Gervais.

«C'est incroyable, c'est mon 10e Tour de France, quand on est enfant on en rêve et là c'est fait, j'y crois pas! Gagner c'est toujours formidable, on devient coureur pour gagner des courses et si on gagne il faut vraiment en profiter, surtout sur le Tour de France, la plus grande course du monde, j'en suis extrêmement fier», a expliqué le vainqueur de l'étape.

Statu quo

Derrière, les deux candidats à la victoire finale n'ont pas pu se départager dans la montée finale. Tadej Pogacar a tenté de démarrer dans le dernier kilomètre, mais Vingegaard a pu rester dans sa roue. Tous deux sont arrivés à 6'04 du lauréat du jour. Le Danois, vainqueur en 2022, conserve ainsi 10 secondes d'avance sur le Slovène, qui avait remporté le Tour en 2020 et 2021.

Les coureurs bénéficieront lundi d'une journée de repos bienvenue. Mardi, la 16e étape sera un contre-la-montre de 22,4 km entre Passy et Combloux. Le duel entre Vingegaard et Pogacar devrait une fois encore être intense.

Offensif plutôt que passif

«Sur le contre-la-montre, je crois qu'il y aura des écarts. Et puis il y a l'étape le lendemain, avec une des ascensions les plus dures du monde (col de la Loze, NDLR). Là, ce sera décisif mardi et mercredi, et aussi la 20e étape, qui peut créer la différence», a analysé Pogacar. «J'aimerais avoir un écart avec Vingegaard, c'est sûr, mais dans ce type de situation avec un coureur aussi fort que Jonas, je suis content de n'être qu'à 10 secondes, comme ça je peux être plus offensif plutôt que passif», a ajouté le Slovène.

Pour sa part, le tenant du titre a fait le bilan de l'étape. «C'est un match nul aujourd'hui, personne n'a réussi à prendre de temps sur l'autre», a dit Vingegaard, qui se réjouissait de la journée de repos. «Je vais beaucoup me reposer, ma famille sera présente donc je pourrai passer du temps avec eux, je suis très impatient.»

Les deux favoris iront évidemment reconnaître une fois encore le parcours du chrono de mardi. Chaque détail compte, voire chaque seconde dans ce Tour si serré.

ats