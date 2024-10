Tadej Pogacar et Cie mettent pied à terre : la course est annulée !

La 103e édition des Trois vallées varésines a été annulée mardi après que les coureurs, dont la superstar Tadej Pogacar, ont mis pied à terre après plus d'une heure de course dans le froid et sous la pluie.

Tadej Pogacar et le peloton ont mis pied à terre après plus d'une heure de course. IMAGO/Sirotti

AFP Nicolas Larchevêque

Les coureurs, avec Pogacar en première ligne, se sont arrêtés après une heure et quinze minutes de course au premier passage sur la ligne d'arrivée d'une épreuve se disputant sur un circuit, selon des images diffusées par la chaîne de télévision publique Rai Sport.

En raison des conditions météorologiques exécrables régnant en Lombardie, les organisateurs avaient préalablement repoussé de vingt minutes le départ de l'épreuve qui sert de répétition générale au Tour de Lombardie. Ils avaient aussi amputé le parcours de 32 km.

Au moment de l'interruption, six coureurs, dont le Français Romain Bardet qui prendra sa retraite en juin 2025, étaient échappés et comptaient deux minutes d'avance sur le peloton des favoris.

L’épreuve féminine est allée à son terme

De fortes précipitations se sont abattues sur la Lombardie dans la matinée de mardi, ce qui avait eu un impact sur la version féminine des Trois vallées varésines, elle aussi raccourcie. Mais l'épreuve féminine, disputée sous une pluie battante, est allée à son terme et a été remportée par la Française Cédrine Kerbaol.

WHAT A BRILLIANT RIDE! 👏 Cédrine Kerbaol wins Tre Valli Varesine in GRIM conditions! 😮 pic.twitter.com/H8R66B0tYb — Eurosport (@eurosport) October 8, 2024

Vainqueur du Tour d'Emilie le week-end dernier et sacré champion du monde il y a dix jours, Pogacar espérait peaufiner sa forme pour le Tour de Lombardie, dernier Monument de la saison dont il sera samedi le grand favori.