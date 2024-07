«Etat de fatigue extrême» : Pogacar jette l'éponge

Tadej Pogacar a déclaré forfait pour les Jeux olympiques de Paris, a annoncé le comité olympique slovène. Pogacar vient de gagner le Tour de France après avoir déjà remporté le Giro.

Tadej Pogacar déclare forfait pour les Jeux olympiques de #Paris2024, où il était prévu sur la course en ligne (3 août) ! Le Slovène se dit "fatigué" et sera remplacé par Domen Novak, son coéquipier chez UAE Emirates. pic.twitter.com/PR4j8JOUMl — Le Gruppetto (@LeGruppetto) July 22, 2024

ATS

«Malheureusement, Tadej Pogacar a annulé sa participation en raison d'un état de fatigue extrême», a déclaré dans un communiqué le sélectionneur de l'équipe olympique de Slovénie, Uros Murn.

Pogacar (25 ans) a survolé le Tour de France, qui a pris fin dimanche à Nice. Il a gagné six étapes et fini avec 6'17 d'avance sur le Danois Jonas Vingegaard. Le Slovène a logiquement besoin de récupérer avant son prochain grand objectif qui est la course sur route des Mondiaux à Zurich le dimanche 29 septembre.

Le coureur n'a par ailleurs pas digéré la non-sélection de sa fiancée Urska Zigart par la Fédération slovène. Il s'était dit «en colère» et «sans voix», dans un message publié sur les réseaux sociaux.

Triple couronne

Interrogé sur les JO dimanche, il était resté très évasif, préférant mentionner son «rêve» de porter un jour le maillot arc-en-ciel de champion du monde. Il visera à Zurich, sur un parcours montagneux qui lui est particulièrement favorable, une triple couronne Giro-Tour-Mondiaux seulement détenue par deux hommes, Stephen Roche et Eddy Merckx.

Son compatriote Primoz Roglic, champion olympique en titre du contre-la-montre et contraint d'abandonner le Tour après une énième chute, n'avait quant à lui pas été retenu dans la sélection slovène annoncée début juillet.

ats