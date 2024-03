Tanja Hüberli et Nina Brunner se sont qualifiées pour les quarts de finale du tournoi Pro Tour à Doha. Le duo suisse a battu les Américaines Kristen Nuss/Taryn Kloth, têtes de série no 2, 23-21 19-21 25-23.

En quarts de finale, Tanja Hüberli et Nina Brunner affronteront Sara Hughes et Kelly Cheng (archives). KEYSTONE

Hüberli/Brunner ont pris l'avantage 7-2 dans la manche décisive. Mais à 14-11, elles ont manqué trois balles de match consécutives. Revenues dans la partie, Nuss/Kloth ont eu à leur tour cinq occasions de plier la rencontre. C'est finalement sur la huitième balle de match que les joueuses de Suisse centrale ont terminé ce duel très disputé.

En quarts de finale vendredi après-midi, Hüberli et Brunner affronteront un autre duo américain, Sara Hughes/Kelly Cheng, têtes de série no 3.

Anouk Vergé-Dépré/Joana Mäder ont en revanche été éliminées. La Bernoise et la Zurichoise se sont inclinées en huitièmes de finale face aux Italiennes Valentina Gottardi/Marta Menegatti 23-21 29-27. Dans la deuxième manche, elles ont galvaudé une avance de 16-12 et ont eu six balles de set.

Pour la troisième paire helvétique à Doha, Esmée Böbner/Zoé Vergé-Dépré, le tournoi s'est terminé après les matches de groupe. Les trois équipes suisses se disputent deux places pour les JO de Paris.

ats