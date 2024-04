Tanja Hüberli et Nina Brunner ont remporté le tournoi Elite 16 de Tepic. Au Mexique, les Suissesses ont battu 21-14 19-21 19-17 en finale le Néerlandaises Katja Stam et Raïsa Schoon.

Une grande première pour Tanja Hüberli et Nina Brunner. IMAGO

ATS

Tanja Hüberli et Nina Brunner ont témoigné d'une grande maîtrise dans l'ultime manche pour conclure sur leur... cinquième balle de match. Cette victoire est amplement méritée dans la mesure où le set concédé en finale ne fut que le second perdu en six rencontres.

Championnes d'Europe en 2021 et en 2023, les deux Suissesses ont cueilli leur première victoire dans un tournoi Elite 16. Ce succès leur permet de faire un pas de plus vers une qualification pour les Jeux de Paris où la Suisse ne pourra aligner que deux duos.

