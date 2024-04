Déçu de ne pas avoir pu montrer ses qualités la veille à Fribourg, Thibau Nys avait un plan en tête au départ de la 2e étape du Tour de Romandie. Il est allé au bout de ses idées pour lever les bras aux Marécottes.

Thibau Nys domira est le nouveau maillot jaune du Tour de Romandie. KEYSTONE

ATS

«Je n'arrive pas encore trop à y croire, c'est fantastique. J'avais déjà des bonnes jambes mercredi, mais le final à Fribourg n'était pas assez sélectif. J'étais déçu, alors je vais bien mieux dormir cette nuit», a déclaré le Belge en conférence de presse, au pied de la télécabine des Marécottes.

Décidé à rejoindre le bon wagon, Thibau Nys a passé plus de 150 kilomètres en tête de la course avec ses compères d'échappée. «J'ai compris dès le début qu'on pouvait aller au bout, avec plusieurs coureurs issus de bonnes équipes. On a bien collaboré et j'ai même réussi à conserver de l'énergie en vue de la montée finale», a ajouté le spécialiste de cyclocross, qui dispute avec ce Tour de Romandie sa première épreuve sur route de la saison.

«C'est monté très vite»

Pour Yannis Voisard, meilleur Suisse et désormais 9e au classement général, la journée s'est plutôt bien passée. Il s'est contenté de suivre le groupe des cadors. «C'était très compliqué de faire la différence dans la dernière ascension. C'est monté très vite», a-t-il témoigné juste après avoir franchi la ligne d'arrivée.

«Le contre-la-montre de vendredi, très dur et physique, sera décisif, a-t-il présagé. La lutte pour le maillot jaune fera rage à Oron, entre les favoris d'un des «plateaux les plus relevés de ces dernières années», selon le Jurassien.

luwi, ats