Les meilleurs golfeurs se disputent le trophée du British Open dès jeudi dans un lieu historique d'Ecosse. Focus sur les enjeux du plus ancien et du plus prestigieux tournoi majeur.

ATS

L'aura de Tiger Woods est déjà perceptible à l'approche du 152e British Open sur la côte ouest écossaise. De nombreux fans accompagnent la superstar californienne, désormais âgée de 48 ans, lors des tours d'entraînement au Royal Troon Golf Club. Dès ce jeudi, lorsque le quatrième et dernier tournoi majeur de l'année débutera, des milliers de personnes n'auront d'yeux que pour le champion aux 15 titres du Grand Chelem.

Même si Woods ne participe plus qu'à quelques tournois après ses nombreuses opérations et son grave accident de voiture en février 2021, l'ancien numéro 1 mondial n'a rien perdu de son pouvoir d'attraction et de son rayonnement. Il ne fait toutefois plus partie des favoris pour le titre.

Le tournoi et le parcours

Le British Open est le plus ancien tournoi de golf au monde. L'ère de l'Open Championship a débuté en 1860 au Prestwick Golf Club, sur la côte ouest écossaise. Le seul des quatre tournois majeurs à ne pas se dérouler aux États-Unis est organisé année après année dans différents endroits de Grande-Bretagne.

Pour la dixième fois, le British Open se joue au Royal Troon Golf Club, à une heure de route au sud-ouest de Glasgow. Le parcours (par 71) en bord de mer est un parcours typique dit «links». Les dunes, le vent parfois tempétueux, les bunkers profonds, les buissons de genêts denses ainsi que les fairways extrêmement durs et ondulés exigent beaucoup des athlètes. Les neuf derniers trous sont parmi les plus difficiles au monde.

Prize money et grand favori

Le British Open est doté de 17 millions de dollars (15,6 millions d'euros). Le vainqueur recevra un chèque de 3,1 millions (2,85 millions d'euros) et le trophée nommé Claret Jug, une cruche à vin en argent. Le vainqueur peut en outre s'appeler «Champion Golfer of the Year».

Le numéro un mondial Scottie Scheffler veut triompher pour la première fois au British Open. L'Américain de 28 ans domine actuellement la scène du golf. Cette saison, Scheffler a déjà remporté six tournois sur le PGA Tour, dont le prestigieux Masters d'Augusta pour la deuxième fois. En 15 participations cette saison, Scheffler a déjà empoché plus de 27 millions de dollars.

