Le Tour de France 2023 est sans doute joué au terme de la 17e étape. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) est idéalement placé pour fêter un deuxième succès consécutif. Tadej Pogacar a en effet craqué. Avec désormais 7'35 de retard au général, il doit se rendre à l'évidence.

Membre de l'échappée du jour, l'Autrichien Felix Gall (AG2R) a gagné en solitaire cette étape reine de 165,7 km entre Saint-Gervais Mont-Blanc et l'altiport de Courchevel, l'ultime dans les Alpes. Il a précédé l'Anglais Simon Yates de 34 secondes. Vingegaard a fini 4e à 1'52.

Gall a remporté le plus beau succès de sa carrière, le deuxième seulement après sa victoire d'étape sur le Tour de Suisse en juin où il avait déjà fait très forte impression. Arrivé sur le Tour dans un rôle d'équipier, l'Autrichien de 25 ans a été propulsé leader de son équipe en cours de route à la place de Ben O'Connor, trop juste.

Grosse défaillance

Pogacar, qui avait chuté en début d'étape, a subi une grosse défaillance dans le terrible col de la Loze, perdant le contact avec le maillot jaune à un peu moins de 8 km du sommet, avant même les rampes les plus dures. Au final, il a franchi la ligne à 5'45 de Vingegaard, enterrant ainsi ses minces derniers espoirs de renverser la situation.

«J'ai lâché, je suis mort», avait dit pendant son chemin de croix dans la Loze le vainqueur des éditions 2020 et 2021, lors d'une conversation radio avec ses directeurs sportifs. «Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'arrive en bas de la dernière ascension complètement vidé. J'ai beaucoup mangé, mais ce n'est pas arrivé jusque dans les jambes aujourd'hui. Je suis extrêmement déçu de ne pas avoir pu pousser autant que je voulais», a analysé le Slovène.

Il veut cependant finir le Tour en beauté. «Si je me remets d'aujourd'hui, je veux offrir une victoire d'étape à mon équipe. On va essayer, que ce soit pour moi, Adam (Yates), Felix (Grosschartner), Marc (Soler), on va essayer de le faire pour qu'il y ait aussi Adam sur le podium avec moi.»

Vingegaard soulagé mais prudent

A moins d'une chute, Jonas Vingegaard (26 ans) va donc remporter dimanche à Paris une deuxième Grande Boucle après celle de 2022. Pogacar a résisté durant deux semaines, mais il a fini par devoir s'avouer vaincu. «Je suis très soulagé évidemment, avoir plus de 7 minutes d'avance c'est formidable», a estimé le Danois.

Il se veut néanmoins encore prudent. «Comme je l'ai déjà dit, on n'est pas encore à Paris, il reste encore des étapes piégeuses. On n'y est pas encore, je vais faire de mon mieux. Je crois que Pogacar n'abandonne jamais, il va essayer quelque chose, il va tenter à nouveau, il faut que je sois prêt pour réagir. Je crois qu'il reste encore des étapes très intéressantes.»

