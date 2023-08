Mathieu van der Poel va tenter un incroyable triplé lors des Mondiaux de VTT en Ecosse. Le Néerlandais, déjà champion du monde de cyclocross et sur route, veut ajouter samedi une nouvelle ligne à son palmarès.

Encore un exploit pour Schurter en Ecosse ? KEYSTONE

Mais sa tâche ne sera pas simple. La concurrence, emmenée par le décuple champion du monde suisse Nino Schurter et le champion olympique de la spécialité Tom Pidcock, ne va pas laisser van der Poel aller l'emporter sans combattre.

Mais le phénomène néerlandais va disputer la course sans vrais repères. Il a dit ne plus être monté sur son VTT depuis plus d'un an. «Je n'ai aucune attente», a-t-il dit. Une manière peut-être de ne pas se mettre la pression.

Schurter: «Tout ce qui vient est du bonus»

Nino Schurter (37 ans), légende du VTT, visera un... onzième titre mondial. Le Grison, leader de la Coupe du monde, n'a plus rien à prouver, contre qui que ce soit. «Rouler contre van der Poel et aussi Pidcock va donner lieu à une course très cool. Je me réjouis énormément», a-t-il dit.

Schurter sait que cela ne sera pas facile de dominer une fois encore les meilleurs mondiaux. Mais il fait preuve de confiance. «Depuis le début de la saison, j'ai de bonnes sensations. J'ai encore faim de victoires. Mais je ne dois plus gagner, je peux le faire. Tout ce qui vient est du bonus.»

voe, ats