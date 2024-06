Le col du Gothard constitue un véritable mythe au coeur de la Suisse. Il relie le nord et le sud de l'Europe. Mercredi, il sera le théâtre de l'arrivée de la 3e étape du Tour de Suisse.

Egan Bernal, dernier vainqueur au col de Gothard en 2019. KEYSTONE

ATS

La Boucle nationale existe depuis 1933, et le Gothard a été le col le plus souvent emprunté par les coureurs. Ce sera cette année la 44e fois que le peloton devra gravir les pentes escarpées du col. Mais de manière étonnante, ce ne sera que la troisième arrivée au sommet après 2001 (victoire du Russe Dimitri Konishev) et 2019 (succès du Colombien Egan Bernal).

Contrairement aux arrivées précédentes, cette fois les coureurs n'effectueront pas l'ascension depuis le côté tessinois du col, mais à partir du canton d'Uri. La route ne fera que monter depuis Silenen (499 m d'altitude) sur les 38 km menant au sommet situé à 2091 m.

ATS