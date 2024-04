Record du monde battu vendredi soir pour le Nigérian Tunde Onakoya qui a joué pendant plus de 58 heures d'affilé aux échecs sans défaite à Times Square, à New York, afin de lever des fonds pour les enfants défavorisés en Afrique.

Tunde Onakoya a fait cela dans le but de récolter des fonds pour les enfants défavorisés d’Afrique. KEYSTONE

AFP Melchior Cordonier

Le joueur nigérian avait commencé son marathon d'échecs mercredi et c'est porté par un public enthousisate qu'il a dépassé les 58 heures de jeu.

«C'est beaucoup d'émotion, c'est trop, je n'ai pas les mots, mais je sais que j'ai réussi quelque chose d'incroyable», a-t-il confié très ému à l'AFP une fois le compteur arrêté.

«La nuit dernière à trois heures du matin j'étais prêt à abandonner et à aller me coucher, mais il y a des Nigérians sont venus du monde entier pour me voir, des gens de Londres, du Tennessee, personne n'est parti, ils ont continué à danser et à chanter, je ne pouvais pas les laisser tomber», a ajouté le joueur de 29 ans.

Tunde Onakoya est une figure bien connue au Nigeria où il a lancé le projet Chess in Slums ("Les Echecs dans les Bidonvilles") en septembre 2018 dans le bidonville tentaculaire d'Ikorodu, en banlieue de Lagos, dont les habitants se sentent souvent exclus de l'activité et des affaires de la mégapole.

Le but de ce club est d'offrir aux jeunes d'Ikorodu, qui pour beaucoup ne sont pas scolarisés et travaillent pour aider leur famille, un espace où ils peuvent apprendre à jouer aux échecs.

En battant le record du monde du marathon d'échecs, Tunde Onakoya espère lever un million de dollars pour venir en aide aux enfants défavorisés en Afrique.