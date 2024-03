Atlanta a décroché un troisième succès consécutif en NBA vendredi. Clint Capela et les Hawks sont allés s'imposer 99-92 sur le parquet de Memphis.

L'homme du match fut Dejounte Murray. Seul maître à jouer des Hawks en l'absence sur blessure de Trae Young, l'arrière à inscrit 41 points pour égaler son record en carrière. Il a notamment rentré 6 de ses 10 tentatives à 3 points, réussissant par ailleurs 7 rebonds et 6 passes décisives.

Aligné durant 27 minutes, Clint Capela s'est lui aussi montré à son avantage face aux Grizzlies. L'intérieur genevois a inscrit 15 points, son meilleur total depuis son retour de blessure à la fin février. Il a également capté 11 rebonds pour signer son 11e double double de la saison, le 143e sous le maillot d'Atlanta.

Cette victoire, la 29e pour les Hawks dans cet exercice 2023/24, leur permet de consolider un peu plus leur 10e place dans la Conférence Est. Atlanta, qui a perdu 34 matches cette saison, compte quatre succès de plus que Brooklyn (11e, 25-38) et six de plus que Toronto (12e, 23-40).

ats