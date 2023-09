Le championnat de LNA reprend ses droits samedi avec la rencontre entre Vevey et Lugano. Un championnat à dix équipes avec quatre favoris.

Fribourg Olympic remet son titre en jeu. Keystone

Fribourg Olympic, Massagno, les Lions de Genève et Union Neuchâtel : quatre clubs pour un trophée au printemps prochain. L'impression est à peu près la même que la saison précédente. Un quatuor de prétendants qui risque fort de se battre pour les trois objectifs de la saison (championnat, Coupe de Suisse et Coupe de la Ligue).

Lors de la conférence de presse d'avant-saison, le secrétaire général de Swiss Basketball, Erik Lehmann, s'est réjoui des futures batailles entre les poids lourds du championnat. Il a même prophétisé qu'il n'y aurait selon lui pas de Grand Chelem pour l'un des clubs.

Budget à la baisse

Le club le plus à même de réaliser le triplé, et qui l'a déjà fait par le passé (2018 et 2022), se nomme Fribourg Olympic. Mais l'organisation de St-Léonard a dû procéder à plusieurs changements durant l'intersaison. Un nouveau président est arrivé, ainsi qu'un nouvel entraîneur (réd: Thibaut Petit pour Petar Aleksic) et le budget a été revu à la baisse.

Malgré cela et en dépit des départs de Gravet et Mbala, Olympic demeure le favori du championnat. Quintuple champion de Suisse en titre, le club fribourgeois peut compter sur le renfort de Killian Martin, arrivé de Neuchâtel, et sur les jeunes Dylan Ducommun et Aloïs Leyrolles.

Actuellement blessé à l'épaule, Dylan Ducommun doit prendre son mal en patience. Même chose pour Jonathan Kazadi qui se remet lui d'un souci à la hanche. Mais les deux joueurs devraient encore pouvoir revenir sur les parquets cette année.

Massagno veut sa revanche

Avec ses quatre joueurs américains et les frères Mladjan, Massagno espère bien aller à nouveau en finale pour cette fois-ci soulever le trophée et non pas se faire battre 3-1 par Fribourg. Les Tessinois tenteront de marquer leur territoire dès le 7 octobre à Fribourg face à Olympic à l'occasion de la Supercoupe.

A Genève, la préparation ne s'est pas passée comme prévu avec quatre joueurs majeurs sur le flanc. Mais selon l'agent de joueurs Sevag Keucheyan, les Lions et Union Neuchâtel seront difficiles à battre cette saison. «Hormis les quatre équipes citées, j'aime bien ce que je vois de Monthey et de Pully-Lausanne, analyse l'agent. Dans la capitale olympique, on a un coach, Randoald Dessarzin, qui regorge d'expérience. Et à Monthey, il y a un joueur à suivre qui s'appelle Junior Robinson. C'est une bombe athlétique de 1m65.»

Sans Boncourt ni Swiss Central, la LNA est aujourd'hui composée de dix clubs, dont sept viennent de Suisse romande. Massagno et Lugano représentent le Tessin et les Starwings la seule équipe alémanique.

Après avoir obtenu sa licence sur le tard, Vevey doit prouver qu'il mérite sa place. «Il y a un jeune coach croate, précise Sevag Keucheyan. C'est une bonne plateforme pour les jeunes et je me réjouis de voir leur progression. Avec trois bons étrangers et un Jonathan Dubas toujours au top, ils pourraient en surprendre plus d'un.»

ATS