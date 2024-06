Deux Suisses – Stefan Bissegger et Stefan Küng – espèrent se mêler à la lutte pour le premier maillot jaune du Tour de Suisse dimanche à Vaduz. Mais la météo pourrait venir perturber la course.

Sur un parcours rigoureusement plat de 4,8 km avec seulement quatre changements de direction, les détails devraient faire la différence pour un temps de parcours pas beaucoup plus long que cinq minutes. L'aérodynamique jouera un rôle essentiel. «Si tu n'as pas le bon matériel, tu n'as aucune chance», affirme Bissegger, champion d'Europe du chrono et spécialiste de tout ce qui concerne cette spécialité.

Küng, pour sa part, devrait être bien équipé. Le Thurgovien chevauchera une nouvelle machine baptisée «Supersonica», développée dans l'optique des Jeux olympiques de Paris et qui est supposée offrir une meilleure pénétration dans l'air. «Le but, c'est les JO où je veux obtenir une médaille. Mais je me réjouis de courir avec ce nouveau vélo au Tour de Suisse», a-t-il dit.

La pluie est annoncée dans le courant de l'après-midi. Dès lors, Bissegger et Küng ont choisi de s'élancer parmi les petits numéros, dans l'espoir de trouver une chaussée sèche.

