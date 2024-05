Les Suissesses ne cessent de s'illustrer sur le Ladies European Tour en 2024. Un mois après la victoire de Chiara Tamburlini en Afrique du Sud, Morgane Métraux a cueilli le titre samedi à Evian, en devançant d'ailleurs Tamburlini pour un historique doublé helvétique.

Morgane Métraux a remporté le titre à Evian (image d’archives). KEYSTONE

ATS

Morgane Métraux a ainsi décroché sa deuxième victoire sur le LET après l'Italian Open 2022. La Vaudoise, qui a abordé la dernière journée avec six coups d’avance, a joué à se faire peur samedi en commettant cinq bogeys sur ses douze premiers trous. Mais elle a assuré sa victoire en enchaînant des birdies aux trous 14, 15 et 16.

Morgane Métraux s'est imposée au final avec trois coups d'avance sur Chiara Tamburlini. Elle ainsi obtenu sa place pour The Evian Championship, le quatrième Majeur de la saison féminine qui aura lieu sur le même parcours du 11 au 14 juillet. Son duel à distance avec la St-Galloise devrait par ailleurs se poursuivre, les deux femmes étant à la lutte pour l'obtention du deuxième ticket olympique. Le premier semble promis à la Genevoise Albane Valenzuela.

