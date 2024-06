Un pilote moto argentin de neuf ans est décédé dans accident survenu lors d'une séance d'essais sur le circuit d'Interlagos à Sao Paulo, ont annoncé les organisateurs de la compétition à laquelle il devait participer.

AFP Nicolas Larchevêque

L'accident s'est produit vendredi lors de la première séance d'essais libres de la quatrième manche de la Honda Junior SuperBike Brazil Cup. L'enfant a été admis à l'hôpital après une chute sur le circuit qui accueille régulièrement des courses de Formule 1.

«SuperBike Brasil annonce, avec beaucoup de tristesse et de regret, le décès du pilote Lorenzo Somaschini lundi», ont déclaré les organisateurs dans un communiqué. «Toute l'équipe de SuperBike Brasil est consternée et exprime ses sincères condoléances à la famille et aux amis de Lorenzo», est-il ajouté.

«Tu vas beaucoup me manquer, Lolito»

Son entraîneur, l'ancien coureur Diego Pierluigi, lui a fait ses adieux en publiant un message sur les réseaux sociaux : «C'est avec le cœur et l'âme brisés que je dois te dire au revoir. Tu vas beaucoup me manquer, Lolito».

Diego Pierluigi a déclaré aux médias argentins que l'accident «a été un malheur dans lequel les facteurs se sont alignés pour qu'il se produise» car l'enfant «a fait une chute à faible vitesse dans la courbe la plus lente du circuit».

La Honda Junior Cup réunit des pilotes âgés de 8 à 16 ans sur des motos adaptées de 160 cm3, dont les pédales et le guidon ont été modifiés en fonction de la taille de chaque enfant, et qui peuvent atteindre une vitesse de 100 km/heure.