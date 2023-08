Deux semaines après les femmes, l'équipe de Suisse masculine entre à son tour en lice dans le championnat d'Europe de volleyball, dès mercredi. Les Helvètes figurent dans un groupe de choc, en tant que gros outsiders.

L’équipe de Suisse masculine lance son Euro mercredi. Keystone

Il y a presque un an, les volleyeurs suisses s'étaient qualifiés pour la phase finale de cet Euro en Italie, en Macédoine du Nord, en Israël et en Bulgarie, en battant la Bosnie-Herzégovine 3-0. L'exploit était historique.

En effet, la première et unique participation de l'équipe de Suisse masculine à un Euro remonte à 1971. A l'époque, il n'y avait pas de qualification, une inscription suffisait. Quatre ans après les femmes, les hommes ont donc réussi à se qualifier pour la première fois sur le terrain pour un tournoi final.

Le pire tirage

Lors du tirage au sort, les Suisses ont été placés dans le groupe le plus difficile possible, avec l'Italie, championne du monde et tenante du titre, la Serbie, l'Allemagne, la Belgique et l'Estonie. C'est également l'avis de Mario Motta : «Nous avons été placés dans le groupe de loin le plus fort», estime l'entraîneur national.

Un coup d'œil au classement européen le confirme: avec l'Italie (1), la Serbie (4) et l'Allemagne (6), la sélection suisse a hérité de trois équipes du top 6. La Belgique (14) n'est pas non plus à sous-estimer, souligne Motta.

L'Italien estime même que l'Estonie (21), la seule équipe qui figure derrière la Suisse (19) au classement, est forte, car «beaucoup de joueurs expérimentés reviennent pour l'Euro». Dans ce groupe de six, les quatre premiers accèdent aux 8es de finale, et la tâche de la Suisse est donc des plus compliquées.

Une fin en apothéose pour Motta

Les Suisses disputeront leurs matches du premier tour en Italie, plus précisément à Pérouse et Ancône, et donc dans la patrie de l'entraîneur national. Pour Mario Motta, 62 ans, cette phase finale sera le couronnement de près de sept ans d'activité avec l'équipe nationale. Au printemps, il a informé Swiss Volley que tout serait terminé après le championnat d'Europe.

«Non pas parce que le travail au sein de la fédération ne me plaît plus, mais parce que je pense que les garçons ont besoin d'un nouvel élan», explique Motta pour justifier sa décision. Si les Helvètes peuvent désormais se mesurer aux meilleurs volleyeurs d'Europe, c'est aussi en grande partie grâce à lui. Le capitaine Reto Giger est du même avis: «Sans lui, nous n'en serions pas là. Mario est un coach qui tire le maximum de ses joueurs et fait ressortir les points forts de chacun.»

Motta veut également tirer le maximum de son équipe lors des prochains matches, même si l'adversaire sera toujours redoutable. «Se mesurer aux meilleures équipes du monde sera une bonne expérience et une bonne motivation», déclare Motta. «Nous sommes prêts à donner le meilleur de nous-mêmes. Ensuite, nous verrons ce que cela nous apportera dans ce tournoi»

Les Suisses disputeront le premier de leurs cinq matches de groupe mercredi soir (21h00) à Pérouse, contre la Serbie.

