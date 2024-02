Une ancienne conseillère fédérale en lice pour la présidence

Une ancienne conseillère fédérale est candidate à la succession de Jürg Stahl pour présider Swiss Olympic. Ruth Metzler-Arnold (59 ans) a été proposée à ce poste par Swiss Athletics.

Ruth Metzler-Arnold a été proposée au poste de présidente de Swiss Olympic. KEYSTONE

«Les engagements pour la Suisse et la société font partie de mon ADN», a dit Ruth Metzler-Arnold dans un communiqué publié par Swiss Athletics. Elle veut mettre à profit pour la communauté ses expériences et ses relations dans la politique, l'économie, la société et le sport en bâtissant des ponts entre ces divers domaines.

Juriste de formation, elle a été membre du Conseil fédéral de 1999 à 2003 et y a dirigé le Département fédéral de justice et police. Elle souligne la mission sociale du sport et de la vie associative.

Passionnée de course à pied depuis sa jeunesse, elle a présidé la Fondation de l'aide sportive suisse entre 2005 et 2008. Elle est la première candidate officielle pour l'élection qui aura lieu le 22 novembre au parlement du sport. Président depuis 2017, Jürg Stahl (56 ans) arrive au bout de son deuxième mandat et ne peut pas en briguer un nouveau.

ATS