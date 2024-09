Dix jours avant le début des Mondiaux à Zurich, place aux Championnats d'Europe dès mercredi en Belgique. La Suisse dispose d'excellents atouts dans le contre-la-montre individuel masculin.

Stefan Küng peut prétendre à un titre de champion d'Europe ce mercredi en Belgique. KEYSTONE

ATS

Alors que les médaillés olympiques, le Belge Remco Evenepoel, l'Italien Filippo Ganna et le compatriote d'Evenepoel Wout van Aert, sont absents pour diverses raisons, Stefan Bissegger et Stefan Küng vont utiliser la course de 31 km dans les Flandres comme répétition générale pour les Championnats du monde à domicile.

Le parcours est majoritairement plat et les deux Thurgoviens font partie des favoris. Küng, 30 ans, a déjà remporté le titre européen à deux reprises, en 2020 et 2021, tandis que Bissegger, de cinq ans son cadet, a pu accrocher la médaille d'or en 2022. Et Stefan Küng affiche une belle forme puisqu'il a tout récemment enlevé le dernier contre-la-montre de la Vuelta en reléguant Primoz Roglic à plus de trente secondes.

En l'absence de Marlen Reusser pour raisons de santé, les perspectives des Suissesses sont en revanche meilleures dans la course en ligne que sur le contre-la-montre. La semaine dernière, lors du Tour de Romandie Féminin, Noemi Rüegg a démontré qu'elle était même capable de rivaliser au sprint avec la championne du monde en titre, la Belge Lotte Kopecky. La Zurichoise, âgée de 23 ans seulement, va-t-elle pouvoir endosser costume de leader de l'équipe de Suisse?

Les courses contre la montre auront lieu mercredi, les courses sur route samedi pour les dames et dimanche pour les messieurs.

ats